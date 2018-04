Da Reggio Emilia arriva un assist playoff per la Openjobmetis

Buone notizie per la Openjobmetis dal PalaBigi di Reggio Emilia: nel recupero della 23a giornata di Serie A, la Grissin Bon (battuta a Masnago domenica scorsa) ha superato Cremona per 91-84.

La Vanoli di Meo Sacchetti ha quindi perso la possibilità di raggiungere a quota 26 punti il terzetto composto da Varese, Sassari e Cantù (che occupano le posizioni dal 7° al 9° posto): una situazione importante per la volata che porta ai playoff quando mancano quattro giornate alla fine della stagione regolare.

A Reggio Emilia i padroni di casa l’hanno spuntata al termine di una gara equilibrata in cui il divario per i biancorossi si è creato solo nei minuti finali. Top scorer per Menetti è stato Julyan Wright (23 punti, 10/17) ben supportato in attacco da White, da Chris Wright e dal rientrante Della Valle (14 per l’azzurro). 17 punti per Johnson-Odom e Sims nella Vanoli che ha però perso la lotta a rimbalzo.

Cremona ora è 10a e ha due lunghezze di vantaggio sulla stessa Grissin Bon che rimane a sua volta in corsa per un posto playoff. Sprint che vede per la prima volta da inizio anno la Openjobmetis tra le prime otto. Anche se domenica a Bologna sarà davvero dura.