Reggio fragile ma talentuosa: la Openjobmetis vuole i due punti

Il dado è tratto: raggiunta con largo anticipo la salvezza e superate le trappole di settimana scorsa a Capo d’Orlando, la Openjobmetis di Attilio Caja è ora destinata a provare a completare anche la rincorsa playoff.

Un tentativo non semplice, per via delle tante avversarie in corsa con lo stesso obiettivo, ma che a questo punto è legittimo e doveroso fare. Varese torna a giocare a Masnago – domenica in leggerissimo anticipo: ore 18 in punto – ma dall’altra parte della barricata troverà una rivale che ha le medesime speranze playoff, ovvero Reggio Emilia.

La Grissin Bon segue in classifica Ferrero e compagni con quattro punti in meno ma anche una partita da recuperare (con Cremona, altra in corsa per l’8° posto): chiaramente però anche gli uomini di Menetti sanno di giocarsi al PalA2a le speranze di restare in corsa e proveranno a dare tutto. Andando anche oltre a una situazione infortuni difficile: la Reggiana non avrà la stella azzurra Della Valle e si presenterà con diversi giocatori in dubbio, con la necessità di ruotare i vari stranieri per non accorciare troppo la coperta. Occhio però: il talento a disposizione degli emiliani – l’ex Chris Wright, White, Markoishvili, Julyan Wright – è decisamente tanto.

Chris Wright

Varese invece sarà al completo, pur senza Cameron Wells: come noto l’americano – che ha un polso malconcio – è stato rimpiazzato in corsa dal lituano Tomas Dimsa che proverà a ritagliarsi subito uno spazio nello scacchiere di Caja. Ovviamente gli equilibri non saranno gli stessi – quasi perfetti – delle ultime partite, ma meglio di così non era possibile fare. Viste le difficoltà reggiane però, è possibile che la Openjobmetis punti molto sul piano fisico, sulla difesa tosta e su tutte quelle situazioni che potrebbero togliere lucidità ai giocatori di Menetti.

GIORNATA DELL’ABBONATO

La partita con Reggio è stata scelta dalla società quale “Giornata dell’abbonato”, formula già utilizzata in passato e spesso vincente, per aumentare il numero di tifosi sugli spalti. Formula semplice: chi ha l’abbonamento annuale può portare con sé un amico e acquistare un altro biglietto del proprio settore a prezzi assai ridotti (5 euro per Galleria e Curva Nord, 10 euro per la Tribuna Silver e 15 euro per la Tribuna Gold). I tagliandi a prezzo speciale potranno essere acquistati soltanto domenica ai botteghini di Masnago.

LA PILLOLA STATISTICA 29,5 – I minuti che Cameron Wells ha disputato di media in questa stagione con la maglia della Openjobmetis. Una cifra cospicua che ora andrà suddivisa tra gli altri giocatori presenti, Larson, Tambone (in regia), Avramovic e il nuovo arrivato Dimsa (in guardia). A loro il compito di coprire anche l’apporto offensivo dell’ex Giessen: 11,3 punti e 3,5 assist.

DIRETTAVN

La partita di domenica 15 sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso un liveblog già a disposizione dei lettori da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il consueto sondaggio-pronostico. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #varesereggioemilia su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.