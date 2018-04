Regolamento di tutela degli animali: osservazioni fino al 19 maggio

E’ stato prorogato al 19 maggio 2018 il termine per presentare le osservazioni al nuovo Regolamento per la Tutela e il benessere degli animali.

L’ha confermato la giunta comunale di Varese, recependo in particolare le richieste di alcuni operatori del settore e associazioni di categoria che hanno manifestato l’esigenza di avere a disposizione un termine più ampio per la formulazione di osservazioni, vista l’importanza del documento proposto dal Comune.

C’è ancora tempo, quindi, per consultare il documento adottato dalla Giunta e inviare le proprie osservazioni e considerazioni: il Regolamento è online e consultabile sul sito del Comune e fino al 19 maggio si possono inviare le osservazioni alla mail ufficiodifesaanimali@comune.varese.it

Al termine di questa fase di condivisione e partecipazione diretta verranno recepite le indicazioni dei varesini e il documento andrà poi in Commissione ed a seguire in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

In questo Regolamento vengono ripresi e disciplinati alcuni principi fondamentali, quali il riconoscimento degli animali come soggetti portatori di diritti, la loro protezione e la tutela del loro benessere, contrastando ogni tipo di maltrattamento ivi compreso l’abbandono.