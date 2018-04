Reperti e documenti raccontano la Prima Guerra Mondiale

Interessante proposta culturale in programma a Gallarate nella prima metà del mese di maggio 2018, per il 100° Anniversario della fine del prima Guerra Mondiale.

Da tre anni Angelo Puricelli, Ruggero Pandolfi e Lorenzo Guenzani, allestiscono, in collaborazione con diversi enti ospitanti, una mostra itinerante a ricordo della Prima Guerra Mondiale.

In questi tre anni la mostra ha fatto tappa in una decina di comuni della Provincia di Varese, grazie alla sensibilità ed alla collaborazione di vari enti presenti sul territorio, quali Amministrazioni Comunali, Pro Loco, Associazioni Culturali, sezioni locali degli Alpini, che hanno offerto spazi e materiale per tale iniziativa.

E’ stata quindi programmata una mostra che avrà luogo dal 5 al 13 maggio 2018 presso la sala di via San Giovanni Bosco 18 a Gallarate, sede del Fotoclub “Il Sestante” che ha dato il suo assenso ad ospitare questa mostra in virtù della ricca ed interessante sezione iconografica che la correda ( L’evento è altresì patrocinato dal Comune di Gallarate).

La mostra si articola principalmente in tre sezioni:  la prima , costituita da diciotto pannelli grafico-descrittivi, intende ripercorrere cronologicamente le principali tappe dell’evoluzione del conflitto, soffermandosi sulle cause scatenanti, le forze

contrapposte e l’epilogo con il conseguente nuovo assetto geopolitico derivato;

 la seconda è costituita da alcuni pannelli grafici attraverso i quali, per mezzo del linguaggio trasmesso dall’immagine fotografica, si vuole condurre il visitatore sull’impatto di profonda quanto inedita violenza che ha caratterizzato questo particolare conflitto di portata mondiale; la terza ed ultima sezione vuole coinvolgere il visitatore permettendogli di osservare concretamente l’evento bellico attraverso alcuni ritrovamenti e documenti storici messi a disposizione dai curatori della mostra.

La mostra, per quanto concerne la prima e terza sezione, è nata su iniziativa dell’arch. Angelo Puricelli nel maggio 2015, con la collaborazione dei Sigg. Ruggero Pandolfi e Lorenzo Guenzani, venendo proposta in occasione del centenario dall’ingresso nella prima guerra mondiale dell’Italia, ed allestita presso la sala di Giunta del Comune di Besnate dal 23 maggio fino ai primi giorni di giugno 2015. L’interesse e l’entusiasmo dimostrato hanno permesso che venisse organizzata