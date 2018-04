Rescaldina, appello del Comune per aiutare gli sfollati

Un appello per tecnici della progettazioni, mobili, biancheria, vestiti, buoni acquisto, offerte economiche è quello lanciato del sindaco Michele Cattaneo per far fronte all’emergenza creata sabato dal crollo della palazzina in via Brianza a Rescaldina che ha lasciato 12 famiglie “senza casa, senza vestiti, senza auto”.

L’appello è stato rilanciato sui social, che riportano la missiva del primo cittadino diretta a “imprese commerciali, industriali e artigiane”.

«E’ un’emergenza senza precedenti per il Comune – spiega nella missiva Cattaneo – che cerca soluzioni abitative che possano diventare stabili per alcuni mesi e che per qualcuno possano anche diventare definitive. La nostra ricerca si è indirizzata soprattutto verso appartamenti ammobiliati, ma il mercato non ne offre a sufficienza. Ci troviamo quindi in tempi brevissimi a dovere arredare case e a doverle riempire di tutto quello che può servire ad una famiglia».

Per chi fosse interessato a dare il proprio contributo è possibile rivolgersi direttamente all’Amministrazione comunale di Rescaldina: Tel. 0331/467811; Email: info@comune.rescaldina.mi.it.