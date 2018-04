Riapre l’Adventure Park al Villaggio Cagnola

Riapre domenica 8 aprile l’ADVENTURE PARK Villaggio Cagnola. Sorto nel 2014 su iniziativa dell’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, si appresta a vivere la sua quinta stagione come proposta alle famiglie, bambini e adulti, ma anche nei confronti di scuole, oratori e aziende.



Situato nel contesto naturale delle Sorgenti dell’Olona, nella valle che separa il Sacro Monte di Varese dal Massiccio dei monti Martica e Chiusarella, il parco avventura è equipaggiato con 56 passaggi differenti, suddivisi in 5 percorsi dai livelli e dalle altezze crescenti, ed è accessibile a partire da 4 anni di età: dai bambini agli adulti, ci si potrà misurare con ponti tibetani, liane, percorsi sospesi, attraversamenti nel vuoto e teleferiche, tra cui una zipline lunga più di cento metri! Un team di professionisti si occuperà di fornire le attrezzature ai partecipanti e di assisterli durante tutte le attività tra le fronde degli alberi.

Ma le proposte di intrattenimento non si limitano ai percorsi sospesi tra gli abeti secolari, le querce e i castagni. Difatti, per tutta la stagione si svolgeranno nei fine settimana visite guidate, eventi, corsi di yoga, di MTB, di fotografia e GPS (per citarne solamente alcuni) dedicati a privati e appassionati, mentre durante i giorni della settimana scuole, centri estivi e gruppi potranno scegliere tra un vasto ventaglio di attività didattiche e ludiche da associare al parco avventura (per informazioni più dettagliate si prega di consultare il sito web www.villaggiocagnola.it).

Tra le novità della stagione, spicca anche il nuovo sistema di prenotazione online per feste di compleanno, gruppi e scuole che rende più facile organizzare la propria visita.

L’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e tutto il team dell’ADVENTURE PARK vi invitano a visitare Villaggio Cagnola, meraviglioso luogo di relax, contraddistinto dai tantissimi sentieri immersi nel verde e dagli splendidi panorami che è possibile ammirare dalla vicina vetta del monte Legnone, balcone privilegiato sulla Valcuvia, sul lago Maggiore e sulle bellezze del Varesotto.



ORARI

Aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre:

Sabato: dalle 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Domenica e festivi: dalle 11:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Apertura infrasettimanale su prenotazione per gruppi a partire da 25 persone*



Agosto:

Venerdì: dalle 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Sabato: dalle 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Domenica: dalle 11:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

13, 14, 15 e 16 agosto: dalle 14:00 alle 19:00 – ultimo briefing ore 18:00

Apertura infrasettimanale su prenotazione per gruppi a partire da 25 persone*

* Per gruppi inferiori alle 25 persone, apertura tramite il pagamento della quota fissa di 250,00€

INFO E PRENOTAZIONI

Strada Provinciale 62, Rasa di Varese (VA) – 21100

Tel: 370 3360150

Email: info@villaggiocagnola.it

Sito web: www.villaggiocagnola.it

Facebook: www.facebook.com/villaggiocagnola