Ribaltamento in via Primo Maggio

Un’auto, poco dopo le 19 e 30 di domenica 8 aprile, si è ribaltata in via Primo Maggio a Venegono Inferiore. Nel ribaltamento è rimasta ferita una persona di 52 anni che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Varese. Sul posto i carabinieri, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Varese.