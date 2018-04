Riccardo Colucci, della Scacchistica Gallaratese, è il campione provinciale Under 16.

Domenica 15 aprile si è disputato a Gallarate il Campionato Provinciale Under 16 di scacchi, presso la sede dell’Auser di via del Popolo.

Il torneo, organizzato dalla Società Scacchistica Gallaratese, ha visto un nuovo record di partecipazione con ben ventisette giovani scacchisti, dai 6 ai 14 anni, che si sono disputati i titoli di categoria. Erano presenti undici giocatori della locale scacchistica, a cui si sono aggiunti otto ragazzi di Azzate oltre ad altri giocatori provenienti da fuori provincia (Vigevano, Legnano, Robecchetto, Ceriano Laghetto) e persino dal Piemonte (Verbania ed Asti).

Sono stati premiati giocatori per ciascuna delle fasce d’età previste dal Regolamento (under 8, under 10, under 12, under 14) e il torneo principale è stato vinto da un rappresentante della Scacchistica Gallaratese, Riccardo Colucci – classe 2007 – che conferma quindi il titolo di Campione Under 16 della provincia di Varese, già conquistato nel 2017.

A fianco di Riccardo – che ha terminato il torneo a punteggio pieno (cinque vittorie su cinque partite) – salgono sul podio Federico Colombo e un altro gallaratese, Stefano Longoni.

«Il progressivo aumento di partecipanti a questo tipo di tornei – che la Società Gallaratese ha organizzato per il quarto anno consecutivo – conferma la crescita del movimento giovanile scacchistico nella nostra Provincia, destinato certamente ad una sempre maggior diffusione» spiega il presidente degli scacchisti gallaratesi Paolo Collaro.

