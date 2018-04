Rifiuti abbandonati, fioccano le multe

«Vi informo che oggi sono stati effettuati dei controlli sui rifiuti abbandonati ieri in paese».

È con un post su facebook che il sindaco di Germignaga Marco Fazio informa i suoi concittadini «grazie all’intervento coordinato dal responsabile ufficio tecnico, geometra Rocco Friciello, di Econord e della Polizia locale sono stati individuati due soggetti in via Cadorna, due in piazza Partigiano e uno in vicolo Fossati. All’individuazione faranno seguito le multe. #unpaesepiùpulito #bastaincivili».

Il problema dell’abbandono rifiuti è un tema molto discusso nella zona del Luinese e della Valcuvia: qualche giorno fa la lettera del sindaco di Brenta che si lamentava della questione a cui è seguita la presa di posizione del sindaco di Luino Andrea Pellicini che ha chiesto misure immediate contro gli abbandoni di spazzatura.