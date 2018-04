Nel bosco abbandonano anche scatoloni di siringhe usate

Siringhe usate nei boschi. Ma non sono gli anni Ottanta, né è un segnale del ritorno della tossicodipendenza da eroina. Le siringhe erano infatti contenute all’interno di uno scatolone che riportava persino all’esterno l’indicazione – esplicita, per quanto scritta a mano con un pennarello – del contenuto particolare, “siringhe usate”, appunto.

La segnalazione (amareggiata) viene dall’Associazione Buon Vicinato di Gallarate, che da anni cura i boschi intorno a un piccolo quartiere residenziale, quello di via Padova, al confine con Verghera e il territorio di Busto.

Il ritrovamento lascia un po’ di amarezza non solo per il contenuto particolare (che meriterebbe ben altra attenzione), ma anche perché il riordino del bosco vicino è cosa recente: «Il 16 aprile abbiamo fatto le pulizie dei boschi per la nostra consueta Giornata Ecologica, dopo nemmeno una settimana il risultato è questo» spiega Marco Castoldi, dell’associazione. La Giornata ecologica è organizzata una volta l’anno, il primo anno – rimosse enormi quantità di materiale ammassato – si scoprì che nel terreno c’era anche molto cemento-amianto.

Il 6 maggio l’associazione proporrà anche una giornata di camminate nel bosco della zona, sempre come forma di sensibilizzazione all’ambiente.