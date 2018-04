Rimpasto, terzo cambiamento: all’urbanistica arriva Castelli

Nuovo passaggio del rimpasto più sofferto della storia saronnese: dopo aver sostituito al Commercio Francesco Banfi con il collega di partito Paolo Strano oggi pomeriggio il sindaco Alessandro Fagioli ha consegnato la delega all’Urbanistica a Lucia Castelli.

Il primo cittadino, aveva tenuto per sé l’incarico due settimane fa quando aveva allontanato l’assessore Maria Elena Pellicciotta. Oltra la delega è stata assegnata a Lucia Castelli già membro della Giunta che ha però dovuto lasciare la delega a Cultura ed Istruzione alla new entry di Forza Italia Maria Assunta Miglino.

Rimpasto finito?

Non è detto perchè ancora manca all’appello la delega alle Politiche Giovanili. Neanche per questo terzo passaggio sono state fornite, dal primo cittadino, motivazioni o spiegazioni. Da chiarire ancora la situazione in consiglio comunale Paolo Strano al momento è il consigliere comunale di Saronno al centro. Incarico che dovrà lasciare per diventare assessore. Il primo dei non eletti, però, è il suo predecessore Francesco Banfi. Resta quindi da chiarire se l’ormai ex assessore voglia continuare a far parte della maggioranza che l’ha defenestrato. Si parla, infatti, di una mozione di sfiducia contro il giovane esponente della Giunta che sarebbe stata firmata da tutti i partiti della coalizione, in cui è appena entrata Forza Italia, ad eccezione degli econazionalisti di Domà nunch.