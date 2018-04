Rintracciata in Centro Italia la quindicenne scomparsa

M. sta bene, ha solo 15 anni e per la prima volta si è allontanata da casa, mettendo in agitazione i genitori, gli amici e un’intera comunità – Gazzada Schianno – che si è da subito preoccupata e per due giorni si è chiesta: dove sarà?

È partito il tam tam su facebook già la sera della sparizione, cioè quella tra il 24 e il 25 aprile.

Sono circolare le foto della ragazza sui social, e i parenti hanno denunciato l’allontanamento ai carabinieri di Azzate, che non hanno perso tempo e si sono messi al lavoro.

È solo grazie alla professionalità dei militari coordinati dal comandante Giuseppe Albanese che già nella giornata di oggi le indagini hanno dato i loro frutti e finalmente la conferma comunicata nel pomeriggio ai famigliari: “M. sta bene e domani tornerà da voi”.

La ragazza è stata rintracciata in Italia Centrale e passerà la notte in una struttura protetta e venerdì in giornata sarà nel suo paese.

Come avvenuto per casi analoghi, la cosa migliore da fare in caso di allontanamento volontario è quella di avvisare le forze dell’ordine ed esporre il problema. Ricorrere ai social network può essere utile ma espone le persone – specialmente se minori – a seri problemi di privacy.