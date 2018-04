Riparte la trattativa per il “casermone”

A fine 2017 il più sembrava fatto: l’accordo sul “casermone” di viale Milano sembrava a portata di mano, destinato a portare al Comune nuovi edifici per le esigenze della città.

A distanza di quasi cinque mesi la trattativa riparte, ma le certezze sembrano un po’ appannate: la valutazione delle aree e dei fabbricati proposta al Comune non convincerebbe del tutto l’amministrazione.

La prossima data in cui ci si ritroverà intorno a un tavolo è vicina: giovedì 26 aprile Ministero della Difesa, Demanio e Comune si troveranno nuovamente nella sede del dicastero della Difesa, a Roma, in via XX settembre 123.

Nei mesi scorsi si era parlato di un passaggio al Comune di circa un terzo dell’area, corrispondente agli edifici di casermaggio e di servizio, che per l’ente territoriale avrebbe significato avere edifici più o meno adatti ad essere riutilizzati per altre esigenze.

Il sindaco Andrea Cassani mette un po’ in disparte la fiducia dei mesi scorsi e usa prudenza: «Alle condizioni attuali non ci staremmo», dice. Anche se ancora ha la speranza che si trovi un accordo «che garantisca un guadagno per tutti».