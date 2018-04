Rissa e botte per strada, ventiseienne all’ospedale

“Correte si stanno ammazzando di botte”: sirene ieri sera alle 20.30 in via Lamperti a Venegono Inferiore dove i carabinieri della tenenza di Tradate sono accorsi per una rissa.

Le persone coinvolte sono cinque: due italiani e un libanese, e due marocchini.

Le prime informazioni parlano di futili motivi, anche se di fatto c’è un ferito grave. è un ventiseienne, uno die due italiani, finito all’ospedale in codice giallo.

I cinque – tutti denunciati per rissa – se le sono date di santa ragione e a quanto pare a mani nude.

Sul posto, oltre ai militari, sono accorsi anche tre mezzi sanitari inviati dal 118 che hanno provveduto al ricovero del ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Dei cinque, tre hanno precedenti, fatta eccezione per i due cittadini marocchini.