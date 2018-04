Mattinata di ritardi e soppressioni sulle linee Trenord.

Problemi sulla linea Luino-Malpensa con il treno 25319 in ritardo per un guasto a un altro treno della linea e il 20307 ugualmente in ritardo per una precedenza a un altro treno della linea.

Sulla linea Milano Cadorna – Varese – Laveno il treno 13 (MILANO CADORNA 06:39 – LAVENO MOMBELLO FN 08:23) è partito con 25 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno.

Il treno 1011 (MILANO CADORNA 06:09 – LAVENO MOMBELLO FN 07:53) e il treno corrispondente 2030 (LAVENO MOMBELLO FN 08:08 – MILANO CADORNA 09:51) sono invece stati cancellati.