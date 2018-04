Ritorna la pioggia

Sarà un inizio di settimana con il maltempo. Correnti in quota da Sud convogliano masse d’aria umida verso la regione Padano-Alpina. Con la diminuzione della pressione atmosferica aumenta l’instabilità. . Temperature massime in lieve diminuzione. Lunedì è previsto un cielo molto nuvoloso con piogge sparse al mattino e nel pomeriggio generalmente deboli con locali rovesci più intensi. Asciutto in serata sulla fascia di pianura. Neve sulle Alpi oltre 1700m. Temperature in lieve calo. (Fonte Centro Geofisico Prealpino)