Ritratto e street photography nel corso intermedio di “Fuorifuoco”

L’associazione Fuorifuoco di Induno Olona organizza a partire dal mese di maggio un corso intermedio di fotografia.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno appreso le nozioni base della tecnica fotografica e ora vogliono approfondirla ed ampliarla attraverso la pratica e tecniche avanzate. Un percorso che porterà ad una conoscenza approfondita del mezzo fotografico e introdurrà alla conoscenza di due dei più importanti generi fotografici: il ritratto (in esterna) e la street-photography.

Il corso è a cadenza settimanale e ha una durata di sei lezioni in aula e due uscite in esterna.

Le lezioni in aula si terranno tutti i lunedì a partire dal 7 maggio dalle 20.45 alle 22.45 nella Sala frontalieri del Comunedi Arcisate, in via Roma 2.

Le iscrizioni possono essere effettuate online o allo sportello dell’Azienda Speciale Parmiani ad Arcisate in via Roma 2 negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, martedì pomeriggio dalle 16 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.