Robur, scivolone sull’orlo del baratro

Varese potrebbe perdere la propria squadra di basket di Serie B maschile, la Robur et Fides, che da tanti anni rappresenta la provincia in una categoria che – al di là delle denominazioni – rappresenta la “porta di ingresso” verso le categorie professionistiche. Brutte notizie per la squadra gialloblu di coach Cecco Vescovi: costretta ai playout ha perso la prima partita della serie di spareggio per non retrocedere e ora rischia seriamente di scivolare nella categoria sottostante.

La Coelsanus, che aveva guadagnato il fattore campo nell’ultimo turno di stagione regolare, si è infatti fatta sorprendere da Alba sul parquet del Campus. I piemontesi hanno vinto 74-83 capitalizzando al meglio una prima metà di gara terminata avanti di 18 punti (33-51), in collaborazione con una difesa roburina troppo molle e bucata a ripetizione da Boffelli e Danna.

Dopo l’intervallo la Robur ha trovato punti da Santambrogio (top scorer varesino con 19) e ha iniziato a migliorare in retroguardia, risalendo pian piano fino al -9 della mezz’ora. I gialloblu hanno rosicchiato ancora qualche punto toccando il -6 in qualche occasione, l’ultima a 3’30” dalla fine, ma l’antisportivo a Bianconi e i liberi segnati da Alba hanno chiuso i conti.

Mercoledì sera è in programma gara-2 sul campo dei piemontesi, ma Varese non può certo aggrapparsi alla cabala perché in stagione ha vinto appena due partite lontano dal Campus. Piuttosto, sarà necessario uno sforzo collettivo per evitare disattenzioni e blackout in difesa: Alba non è certo avversaria irresistibile, ma ora ha l’inerzia dalla sua parte.