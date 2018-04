Romeo e Giulietta, il musical in scena con i “Clan Destini”

La Compagnia teatrale legnanese “Clan Destini” è composta da numerosi performer molto affiatati e costantemente apprezzati per la qualità, la preparazione interpretativa e canora, le coreografie, i costumi curati in ogni dettaglio e gli allestimenti imponenti.

Con il loro musical ispirato al creatore di Romeo e Giulietta, William Shakespeare, saranno al Teatro Condominio con una doppia data sabato 14 aprile alle ore 21 e domenica 15 aprile alle ore 17.00: per entrare col cuore in una storia bellissima e senza tempo, raccontata attraverso un colossale musical. “Abbiamo voluto aggiungere al tradizionale sabato sera una data festiva pomeridiana – commenta la Compagnia- perché William Shakespeare è tema di studio per tutti i giovani che frequentano le scuole superiori. Noi raccontiamo uno dei drammi più celebri grazie a uno stile fresco e appassionante, che pur rispettando l’integrità del racconto lo rende più coinvolgente e scorrevole grazie alla versione in musical”. Il sipario rispetta quanto detto: tutta la scena si svolge a Verona, dove da anni due potenti famiglie, i Montecchi e i Capuleti, sono nutriti da un odio inestinguibile. Ma da queste famiglie nasce l’amore di due ragazzi, Romeo e Giulietta, che si concluderà in una delle più poetiche tragedie mai scritte. Nonostante il tragico finale la trama del musical è brillante, ogni personaggio è molto caratterizzato e capace di trasmettere sentimenti come l’amore, la follia, l’odio, l’amicizia in un meraviglioso viaggio emotivo e con impeccabili interpretazioni canore. Tutti i bravissimi performer andranno a creare inoltre molteplici coreografie, capaci di trasportare visivamente e mentalmente in un mondo lontano eppure sempre così attuale . Un mondo ricco di contrasti tra l’antico e il moderno, di alternanze fra rivalità e condivisioni, vendetta e perdono, egoismi e risentimenti, in cui il tema centrale però resta l’unica vera potenza immortale: non esiste niente, di più forte dell’amore!

Biglietti: Poltronissima € 28/25 – Poltrona € 25/20- Galleria € 20/17

