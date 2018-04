Roulotte in fiamme nella notte

Oggi, domenica 29 aprile, intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Brissago Valtravaglia in via delle Pome per incendio roulotte.

Per cause ancora in fase di accertamento una roulotte e un manufatto adiacente di circa cinquanta metri quadri sono stati interessati da un’incendio.

I dodici vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Luino, Laveno e Varese con tre autopompe e un’autobotte hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.