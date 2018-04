Rovera saluta con una vittoria la Carrera Cup Italia

Vittoria da campione in carica: è un arrivederci notevole quello di Alessio Rovera che, in vista della prima gara della Porsche Carrera Cup France, ha partecipato alla tappa di apertura della versione italiana del campionato monomarca vinto dal pilota varesino nel 2017. (foto Alex Galli)

A Imola Rovera si è imposto in Gara2 (domenica) dopo aver sfiorato il podio al sabato in una Gara1 terminata in quarta posizione dopo alcune decisioni della giuria e dopo aver subito un tamponamento che gli ha impedito di conquistare uno dei primi tre posti. A vincere la prima prova è stato il compagno di squadra del varesino nel team Tsunami RT, il giovanissimo Tommaso Mosca.

Alla domenica però Rovera ha imposto la sua “legge” al campionato italiano: scattato dalla terza posizione in griglia di partenza, Alessio ha presto guadagnato la testa della classifica e dominato la competizione, facendo segnare anche il giro più veloce della 911 GT3 Cup. L’immediato secondo posto in classifica generale nella PCCI (dietro a Mosca) non cambia però i programmi di Rovera che ha confermato di voler puntare forte sulla versione transalpina del challenge.

Si comincia subito, tra venerdì 4 e domenica 6 maggio sul leggendario circuito belga di Spa-Francorchamps, sede della prima prova stagionale alla quale il giovane varesino arriva con il buon carico di lavoro svolto a Imola.