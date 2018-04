Il Sacro Monte sarà un “sogno d’estate”

Mostre e laboratori tra pittura, scultura, grafica animeranno il Sacro Monte di Varese in un ricco programma dal titolo suggestivo “Sogno d’Estate” che si articola da maggio ad agosto 2018. Il progetto nato dalla collaborazione tra Associazione Liberi Artisti di Varese, l’Associazione di promozione sociale Elevando e Location Camponovo con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto per quattro mesi coinvolgerà i visitatori in un suggestivo luogo, un tempo via delle pellegrini oggi chiuso e trasformato in un suggestivo luogo di riflessione e bellezza.

Sogno d’Estate vuole infatti da un lato proseguire nell’azione di valorizzazione del Borgo del Sacro Monte e dall’altro far diventare turisti, pellegrini e visitatori soggetti attivi, e non passivi, nella visita a uno dei patrimonio più suggestivi dell’Unesco.

La salita lungo il viale delle Cappelle è un’esperienza che si rinnova ogni giorno da oltre Quattrocento anni. Sempre lo stesso e sempre diverso, il Sacro Monte di Varese continua a suscitare nuove e contemporanee ispirazioni, anche se abbiamo calpestato quei sassi centinaia di volte, se abbiamo goduto di quel panorama più e più volte, se conosciamo i capolavori delle singole cappelle.

Il grande spazio espositivo ospita una doppia mostra permanente con le opere degli artisti dell’Associazione Liberi Artisti di Varese che si confrontano con il piccolo formato quadrato di cm 25×25, dove il tema libero permette di esprimere la personale cifra stilistica di ogni singolo autore, mente una riflessione più specifica sul formato di cm 40×40 è dedicata al Sacro Monte, ove gli autori si confrontano con le suggestioni, i capolavori e la sacralità della Via Sacra.

Maria Teresa Barisi e Marcello Morandini aprono il calendario delle mostre personali di Sogno d’Estate. Le opere dei due artisti, a confronto, dialogano con lo spazio architettonico ciascuno con la propria e personale ricerca. Nei lavori di Maria Teresa Barisi spaccati di cielo si stagliano con prospettive cromatiche straordinarie e le tele sembrano dilatarsi ed espandersi diventando un luogo in cui perdersi. Il racconto dell’elemento naturale evoca un senso di spaesamento che si ritrova nel colore, in uno spazio aereo e corpuscolare. Un luogo d’immersione che diviene improvvisamente organico quando si compone di minuziosi particolari della natura.

Il rigore geometrico e dinamico delle opere di Morandini incontra in questa insolita esposizione comune l’immaterialità e la leggerezza poetica delle opere di Maria Teresa Barisi, in un dialogo inedito e sorprendente.

Il progetto si articola inoltre con la realizzazione di corsi gratuiti aperti al pubblico sulle diverse tecniche espressive: l’incisione e il raku.

Sogno d’Estate inaugura martedì 1 maggio alle ore 18.00. Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte, con il patrocinio del Comune di Varese, dell’Associazione Amici del Sacro Monte.

SOGNO D’ESTATE

1 maggio – 26 agosto

Location Camponovo

Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

Nel mese di luglio apertura straordinaria tutti i martedì e giovedì dalle 19.00 alle 23.00 in occasione del Festival Tra Sacro e Sacro Monte

Ingresso libero: Info info@locationcamponovo.it

Tel 374.2311152

Prenotazione laboratori

Anny Ferrario 335 8129631

MOSTRE PERMANENTI

Il Sacro Mont

Sempre uguale e sempre diverso il Sacro Monte è luogo di ispirazione per gli artisti. In questa mostra permanente 35 autori si confrontano con le suggestioni, i capolavori e la sacralità della Via Sacra.

25×25

Una mostra permanente presenta due opere per 45 artisti dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese del piccolo formato25x25. Il tema libero permette di esprimere la personale cifra stilistica di ogni singolo autore.

MOSTRE TEMPORANEE

Alcune opere degli artisti saranno esposte anche presso il MIV di Varese. L’inaugurazione martedì 1 maggio è alle ore 18,00.

1 -13 maggio Marcello Morandini e Maria Teresa Barisi

19 – 31 maggio Piero Cicoli

2 – 14 giugno Alessio Ceruti

16- 28 giugno Franca Carra e Daniele Garzonio

30 giugno – 12 luglio Maria Luisa Bossi e Pino Maggi

14 – 26 luglio Luisa Garzonio e Lorenzo Luini

28 luglio – 9 agosto Emery e Antonio Piazza

11-26 agosto Irene Cornacchia

Le mostre personali iniziano nella giornata di sabato e le inaugurazioni sono programmate per la domenica mattina seguente.

LABORATORI

Corsi gratuiti aperti al pubblico dedicati a tutti coloro che volgiono apprendere le diverse tecniche espressive dell’incisione e del raku

Programma

Domenica 27 maggio Laboratorio di incisione

Domenica 17 giugno Laboratorio di incisione

Domenica 8 luglio Laboratorio di incisione

Domenica22 luglio Laboratorio di Raku

Domenica5 agosto Laboratorio di incisione

Domenica 19 agosto Laboratorio di Raku