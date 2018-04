Samarcanda assume ottocento ragazzi e ragazze

C’è un’azienda varesina che da poco ha festeggiato trent’anni di attività. È leader in Italia in materia di animazione e intrattenimento e gestisce queste attività in 56 tra i più importanti villaggi di vacanza nella penisola e in alcune regioni dell’Istria, Dalmazia e Croazia.

Samarcanda è nata 33 anni fa da un luinense, Dario Filippi. La bella notizia è che l’azienda che impiega ogni anno 1200 animatori, ne sta cercando circa 800 per la prossima stagione estiva.

Si tratta di un lavoro in piena regola con un contratto a tempo determinato e una serie di garanzie precise.

I PROFILI RICERCATI

• Area Tecnica: capo equipe; capo animazione; coreografo; scenografo; tecnico suono luce; dj; costumista; attrezzista; musicista di pianobar; cantante; animatori cantanti; cabarettista; tecnico video

• Area Sportiva: capo sport; responsabile sport di mare; istruttore di vela, wind-surf, canoa, nuoto, tennis, tiro con l’arco, golf, fitness, arti marziali, body building, palestra; accompagnatore snorkelling

• Area Giovani Ospiti: puericultrice (0-3 anni); baby club (3-5 anni); miniclub (6-10 anni); teeny (11-13 anni); junior (14-18 anni)

Area Contatto e Accoglienza: responsabile ufficio club; venditrice; hostess ginnastiche, escursioni, desk, plurilingue, ballerina; responsabile animazione di contatto; animatore di contatto; torneista sportivo

PER CANDIDARSI

In questa pagina del sito di Samarcanda troverete tutte le indicazioni per candidarsi.

Il primo passo è inviare un proprio curriculum. Lo step successivo prevede un colloquio personale. Questi si svolgeranno a Milano, Roma e Napoli e per la prima volta anche nella sede di Varese.

Per chi verrà selezionato è prevista una attività dell’accademy residenziale per diversi giorni tutta a carico della Samarcanda. A quel punto verrà predisposto un contratto di lavoro in piena regola e si prevede un addestramento specifico nella sede di lavoro.