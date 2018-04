San Nicone ospita il concerto degli allievi della Scuola Pellegrini

Sabato 7 aprile, alle 21, nella Chiesa San Nicone di Besozzo (VA), si terrà un concerto in occasione della Festa di S. Nicone, patrono della Comunità Pastorale. Nell’occasione esibiranno gli allievi più avanti negli studi della Scuola di Musica “Isabella Pellegrini”.

Gli allievi che si esibiranno sono: Manuel Alfano, violino, Gianluca Cavazzoli, violino, Micol Cavazzoli, pianoforte, Letizia Righino, violino, Irene Righino, violino, Gaia Zecchini, clarinetto, Davide Trotta, pianoforte, Alessia Piffaretti, pianoforte, Stefano Trotta, violino e la M° Sara Galbiati e la M° Rossella Belloni.

La Scuola di Musica ‘I. Pellegrini’ offrira’ ascolto di musica classica eseguita dai propri allievi. La meravigliosa cornice artistica della Chiesa, farà da cornice all’esibizione dei ragazzi che studiano ormai da molti anni.

È il 1985 quando la prof.ssa Isabella Pellegrini – prima direttrice – fonda la Scuola Civica di Musica di Besozzo. Dal 1998 la direzione passa al prof. Marco Aceti. Con gli anni la scuola diventa sempre più un riferimento per tutti coloro che, sia per talento che per passione o per semplice curiosità, vogliono accostarsi alla musica.

Quest’anno la scuola compie 33 anni: un lungo cammino per la scuola stessa, i docenti, i bambini e i ragazzi che vi sono o vi stanno crescendo.