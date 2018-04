Santiago e gli altri, al Quarto Stato una serata dedicata al cammino

Una serata tutta dedicata ai “cammini”, in compagnia di atipici pellegrini: la propone giovedì 19 aprile il Circolo Quarto Stato a Cardano al Campo.

Una chiacchierata tra consigli pratici e suggestioni: il racconto del Cammino portato da amici, soci e frequentatori del Circolo.

Si parla del Cammino di Santiago (SPA), del Cammino di San Benedetto (Umbria e Lazio) e dalla ‘nostra’ Via Francisca del Lucomagno (Varese), che scende dalla Svizzera fino alla via Francigena. Percorsi in momenti diversi, lungo percorsi differenti, con motivazioni differenti.

L’appuntamento è alle 21.15, dalle 19.30 c’è la possibilità di cenare con il menù del giorno (compresa la Zuppa del Viandante).