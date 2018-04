Santuario: smile e graffito beffano i lavori di pulizia

Hanno il sapore di una beffa i graffiti comparsi nel fine settimana sulla facciata del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Probabilmente nella notte tra sabato e domenica, ma saranno le immagini della videosorveglianza a svelarlo con precisione, giovani anarchici hanno realizzato dei nuovi graffiti sulla facciata dell’edificio di culto che costeggia il viale pedonale.

Sono stati realizzati, con una sorta di pennarello, degli smile e la frase “Grazie degli striscioni” in riferimento ai teli per coprire i vecchi graffiti trafugati proprio dagli anarchici. Un raid che ha suscitato particolare sdegno in città soprattutto perchè è andato a “sporcare” una zona che era appena stata tinteggiata per cancellare i graffiti realizzati il febbraio scorso quando era comparsa persino una bestemmia.

Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco e tutelato come bene artistico e architettonico per questo ogni volta per poter cancellare le scritte la comunità pastorale deve chiedere permessi ed autorizzazioni e questo non fa che allungare i tempi d’intervento.