I sapori del territorio protagonisti a Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo – Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), apre le sue porte ai produttori caseari ospitando una mostra e mercato dedicata alla Formaggella del Luinese e agli altri prodotti del territorio, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela della Formaggella del Luinese. Domenica 22 aprile 2018, dalle 10 alle 18, degustazioni, incontri, animali, percorsi di scoperta per bambini e per adulti.

Domenica 22 aprile, alle 10.30 prenderà avvio la manifestazione con il saluto delle istituzioni. Saranno presenti anche Lorenzo Berlendis (vicepresidente nazionale Slow Food) che proporrà ò’intervento “Latte e Buoi dei paesi tuoi: coniugare territorio, bontà e salute”. Mattia Crivelli – presidente del consorzio della Formaggella del Luinese e Fabio Ponti di Slow Food Lombardia presenteranno altri progetti locali legati ai più pregiati prodotti agricoli.

Alle 11.30 e alle 14.30 si potrà conoscere la storia della formaggella e prendere parte al progetto Sopra la panca, conferenza di 35-40 minuti circa e a seguire i visitatori potranno partecipare a una breve degustazione di formaggella e capracarta; alle 14.30 illustrazione guidata delle razze di capre presenti.

Tra gli espositori presenti anche una rappresentanza del progetto Il mercato del Piambello, un progetto nato nel 2017 per la selezione dei migliori produttori alimentari del territorio: tra questi, il panificio Grazioli di Legnano che proporrà anche un laboratorio di panificazione alle ore 16.00

Un laboratorio per i bambini è previsto durante l’evento. Per tutta la giornata gli ospiti potranno partecipare a visite guidate, con partenza ogni ora, alla scoperta della storia agricola e dei possedimenti terrieri dei Della Porta.

Il ristorante interno La cucina di Casa resterà aperto per gli ospiti offrendo un menu con prodotti del territorio. Per prenotazioni 0332.651793

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: domenica 22 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18 e lunedì 23 aprile riservato alle scuole

Ingressi domenica22 aprile: Intero: 12 €; Ridotto 4-14 anni: 6 €; Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 €

Ingressi lunedì 23 aprile Storie di buongusto 6 € a studente; Produrre in villa 8 € a studente

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it