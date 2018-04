Saronno mette in cassaforte la prima posizione

Missione compiuta, almeno per il momento, in casa Pallavolo Saronno: la squadra di Leidi ha superato di slancio anche l’ostacolo Acqui Terme – 3-0 al PalaDozio – e ha conquistato il primo posto matematico del girone A di Serie B maschile.

Purtroppo il successo ai danni degli alessandrini ha portato con sé anche una cattiva notizia, l’infortunio al centrale napoletano Gabriele Falanga, che sarà sostituito ora dal giovane Ronzoni. Gli spareggi promozione, potrebbero portare Saronno ad affrontare il Cisano Bergamasco, attualmente in vetta al Girone B.

La partita si è avviata senza troppi problemi per Saronno, che ha recuperato Rudi in extremis e vinto 25-15 il parziale di apertura. Nel secondo set Acqui ha dato maggior filo da torcere grazie alla buona vena di Rabezzana, ma i servizi di Kely e l’impatto del resto dei padroni di casa ha evitato sorprese (25-21). Terza frazione in fotocopia ma con la Negrini più inicisiva; non abbastanza però per capovolgere un verdetto completamente a favore di Saronno (Cafulli 14 punti).

Pall. Saronno – Plb Negrini Acqui T. 3-0

(25-15, 25-21, 25-23)

Saronno: Coscione 2, Cafulli 14, Buratti 7, Ronzoni 4, Gaggini 13, Rigoni 5, Rudi (L), Kely 1, n.e. Canzanella, Della Pietra, Spairani, Guerrini, Scarpino, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

Il successo di Saronno è stato fondamentale anche per lo Yaka Volley Malnate, in lizza per la salvezza proprio contro Acqui Terme. La squadra di Taiana è scesa in campo “leggera” contro il Sant’Anna Tomcar (la partita si è giocata dopo rispetto a quella di Saronno) e ha disputato una buona partita, che però non è servita a sconfiggere i forti torinesi. «Nel terzo set abbiamo giocato alla pari ma loro sono stati più concreti» ha spiegato al termine del match il tecnico malnatese.

Sconfitta invece per l’ETS International Caronno Pertusella che dopo il successo nel derby sullo Yaka cede con un netto 3-0 sul campo di Savigliano e resta così penultima.

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Sant’Anna 0-3

(20-25, 22-25, 24-26)

Malnate: Regattieri 1, Favaro 16, Tascone 5, Reggiori 7, Gasparini 10, Lualdi 11, Muselli (L), Abou Zeid (L2), Bollini, Aliverti. Ne: Botta, Roncoroni, Caletti. All. Taiana.

CLASSIFICA (dopo 24 giornate): SARONNO 60; Cuneo 53; Novi L. 49; Cirié 48; Parella Torino, Tomcar Torino 45; Savigliano 40; Alba 37; Garlasco 34; YAKA MALNATE 27; Fossano 22; Acqui T. 20; CARONNO P. 14; Albisola 10.