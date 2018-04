Schianto nella galleria del San Gottardo, due feriti

Incidente stradale all’interno del tunnel del San Gottardo nelle prime ore di oggi, domenica 8 aprile che ha visto coinvolta un’auto guidata da un 42 enne indiano residente in Italia.

Il veicolo guidato dall’uomo stava viaggiando in direzione sud quando, attorno alle 4, è avvenuto lo schianto.

La dinamica è al vaglio della polizia ma sembra si sia trattato di una perdita di controllo del veicolo, andato a collidere frontalmente contro il muro di una nicchia del tunnel.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo e i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno trasportato in ambulanza all’ospedale il conducente (in condizioni non gravi) e un’altra persone, il passeggero, sempre di origini indiane e residente pure lui in Italia ma di un anno più giovane che non ha riportato ferite.