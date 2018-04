Schiuma bianca nel Bardello. Il Sindaco: “Analisi per capire di cosa si tratta”

La segnalazione è partita dal gruppo facebook “Oggi nel varesotto” e nel giro di breve tutte le operazioni di controllo si sono attivate. Questa mattina (martedì 10 aprile) un lettore ha pubblicato una foto del fiume Bardello ricoperto di schiuma bianca chiedendo spiegazioni.

L’amministrazione comunale ha quindi attivato tutte le procedure necessarie per cercare di capirne le cause: «Abbiamo inviato il personale dell’Ufficio Tecnico a fare un sopralluogo sul fiume, dalla zona della Cartiera fino al Sonnino – spiega il Sindaco Riccardo Del Torchio -. Al momento non c’è più la presenza di schiuma, ormai trascinata alla foce del fiume ma abbiamo predisposto un campionamento dell’acqua per fare un’analisi chimica. Aspettiamo i risultati per cercare di capire da dove è arrivata la sostanza».