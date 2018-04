Sconfitte per Caronnese e Varesina

(Foto Facebook – a.s.d.c. GOZZANO CALCIO)

Domenica negativa per Caronnese e Varesina che nei propri incontri non riescono a fermare le due contendenti per il primo posto Gozzano e Como, che si giocheranno così la promozione tra i professionisti all’ultima giornata.

CARONNESE – GOZZANO 0-2

Troppe le ambizioni di vetta del Gozzano contro una Caronnese sicura del terzo posto in classifica. I piemontesi si confermano capolista del girone A e festeggiano al “Comunale” di Caronno Pertusella grazie al 2-0 finale. Un gol per tempo per la squadra dell’ex Marco Gaburro: apre le marcature all’11’ del primo temo Gomez, chiude tabellino e contesa Gemelli al 43’ della ripresa. Nel mezzo una Caronnese poco frizzante ma comunque pericolosa, pur non riuscendo a far breccia nella difesa avversaria. Il Gozzano sale a quota 82 punti, due in più del Como, e si giocherà tutto nell’ultima sfida in casa contro l’Arconatese.

COMO – VARESINA 2-1

Il cambio in panchina, con il ritorno di Marco Spilli alla guida della squadra, non serve alla Varesina per compiere l’impresa al “Siniglaglia” contro un Como ancora in lotta per il primo posto. Gara che si sblocca al 13’ grazie al gol dalla distanza del capitano comasco Sentinelli. Il raddoppio lariano arriva al 40’ del primo tempo grazie a Gentile, a segno con un rasoterra vincente. Nella ripresa il gol di Shiba al 47’ serve solo a rendere più dolce la sconfitta per le fenici. Como che ora dovrà vincere a Carate Brianza e sperare in un passo falso del Gozzano.