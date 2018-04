Scontro tra auto e camper sulla provinciale

Scontro tra un camper e un’auto a Cunardo, sulla provinciale 43 a Cunardo, intorno alle 20.30.

È successo verso l’incrocio con via Vaccarossi, uscendo dal paese verso Grantola. Il 118, intervenuto con auto medica e due ambulanze, ha soccorso sei persone, tra cui anche un bambino di 5 anni. Alcuni dei feriti sono in “codice giallo”, condizioni serie ma non in pericolo di vita: sono stati portati al Circolo di Varese.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Luino, che hanno collaborato nei soccorsi e nella bonifica del luogo dell’incidente (foto d’archivio)