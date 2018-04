Scontro auto-moto al Ponte di Vedano, ricoverato in prognosi riservata il motociclista

È ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a Como l’uomo rimasto ferito in seguito all’incidente di pomeriggio di sabato 14 aprile.

La moto dell’uomo è finita contro un’auto sulla ss233, all’altezza del Ponte di Vedano Olona. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18 di sabato 14 aprile.

Il motociclista, 48 anni e residente a Lonate Ceppino, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso e subito ricoverato.