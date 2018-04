Scontro auto-moto, due feriti

Uno scontro tra un’automobile e una una moto si è verificato a Malnate in via Como. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una donna e un uomo di 46 anni che sono stati soccorsi dall’ambulanza inviata sul posto.

Per una di loro è stato disposto il ricovero in codice giallo mente l’altra è risultata ferita in modo lieve. L’incidente è avvenuto alle 16.40 e ha causato alcuni disagi alla circolazione.