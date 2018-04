Scontro auto-moto sulla strada lacuale

Il 118 sta intervenendo, con il supporto della Polstrada di Varese, per un incidente stradale tra un’auto e una moto a Castelveccana.

È avvenuto intorno alle 10.30, sulla strada costiera del lago, già percorsa da molti veicoli nella bella giornata di sole.

Sul posto stanno intervenendo ambulanza ed elicottero del 118, in codice rosso: è stata soccorsa una persona, trasportata in ospedale in codice giallo, ferito ma non in immediato pericolo di vita. La Polstrada è impegnata nei rilievi dell’incidente e nella rimozione dei veicoli (sul posto sta intervenendo un carro attrezzi).

Un’ora prima alcune persone hanno visto anche l’intervento di altri mezzi dei vigili del fuoco a Maccagno: una squadra con gommone e l’elicottero sono intervenuti per una segnalazione di un bagnante in difficoltà. Si è in questo caso rivelato un falso allarme, la persona avvistata è poi rientrata a riva con le proprie forze.