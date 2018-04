Scontro tra auto e moto in via Cavour, motociclista in ospedale

(immagine di repertorio)

Incidente stradale questa mattina a Saltrio.

Poco prima delle 8,30 un’auto e una moto si sono scontrate in via Cavour, all’intersezione con via Pompeo Marchesi.

Ada avere la peggio il motociclista, un uomo di 55 anni che è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale Associata delle 5 Vette e un’ambulanza di Sos Besano.