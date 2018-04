Violento scontro auto-moto in via Torino

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Torino e via Sommariva a Gallarate.

L’allarme è scattato poco prima delle 13.

Sul posto sono intervenute auto medica e due ambulanze in codice rosso, nonché una squadra dei pompieri da Busto Arsizio. È intervenuta anche la Polizia Locale.

Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo, dunque ferito ma non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno collaborato alla rimozione dei veicoli e alla bonifica del luogo dell’incidente.