Scontro fra tre auto in A1, undici chilometri di coda a Fidenza in direzione Milano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle ore 14.15 di martedì 3 aprile, è avvenuto un incidente che ha coinvolto tre veicoli nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione di Milano.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto al km 89+400, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano.

Il traffico, nelle ore successive all’incidente, è stato limitato su una sola corsia e si sono registrati 11 chilometri di coda, anche per la concomitanza degli elevati volumi di traffico dei rientri dalle festività pasquali.

Per gli automobilisti diretti verso Milano si consiglia di prendere l’A15 Parma LaSpezia e di uscire a Parma ovest per poi percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare a Fiorenzuola sull’A1.