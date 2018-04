Scontro tra due veicoli, tre feriti

118 e Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vergiate per un incidente che ha coinvolto due auto e tre persone.

Galleria fotografica scontro incidente Vergiate 4 aprile 2018 4 di 4

È successo intorno alle 18 sulla Strada Provinciale 47, la strada che dal Sempione conduce verso Cimbro e Crugnola, all’altezza dell’incrocio con la strada poderale Cascina Nuova, quasi alla confluenza con la Sp 17 Vergiate-Azzate.

I pompieri hanno collaborato a estrarre i feriti dalle auto, in un caso con l’uso di cesoia/divaricatore. Il 118 ha inviato tre ambulanze: tre persone sono state soccorse, due donne di 36 e 66 anni e un uomo di 41 anni. I feriti non sono in immediato pericolo di vita.