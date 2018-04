Scontro sulla SP1, automobile si ribalta

Incidente intorno alle 15 di oggi sulla Sp1, tra Oltrona al Lago e Voltorre. Per cause ancora in fase di accertamento un’ autovettura e un autocarro si sono scontrati, nell’impatto l’automobile si è ribaltata fuori dalla sede stradale.

Galleria fotografica Incidente stradale sp1 gavirate 4 di 4

I Vigili del Fuoco intervenuti con un’autopompa e un autogru per mettere in sicurezza i veicoli, collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti e recuperato l’auto.

Al volante dell’autovettura una donna, 41 anni, che è stata soccorsa dal personale sanitario ed è stata trasportata in Ospedale per accertamenti, in codice verde. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

I Vigili del Fuoco di Varese sono intervenuti per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza il mante stradale. Sul posto anche le forze dell’ordine, il traffico ha subito rallentamenti.

Foto di repertorio