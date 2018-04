Contro un palo con la moto: muore uomo di 47 anni

Tragico incidente poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 21 aprile, a Cocquio Treviso in zona Sant’Andrea.

Un uomo, in sella alla propria moto, per ragioni che gli inquirenti dovranno chiarire, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo. Il motociclista è rimasto a terra in condizioni disperate. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei soccorritori del 118. Troppo gravi e profondi i treumi riportati. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

La strada, via Costa, è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

I carabinieri di Varese stanno procedendo con i rilievi per stabilire la dinamica.