Scoppia bombola, un ferito grave

Uno scoppio, e due persone ferite: è il bilancio dell’infortunio avvenuto questo pomeriggio, venerdì 20 aprile attorno alle tre e 30 a Cassano Magnago nei pressi di un agriturismo dove è presente una pista privata per aerei.

La ricostruzione precisa dei fatti è ancora al vaglio degli investigatori ma dalle prime informazioni sembra che due uomini fossero al lavoro per la manutenzione di un velivolo in esposizione – su un totale di una decina di aerei in bella vista ospitati dalla struttura dove sono presenti anche animali.

A scoppiare sarebbe stata la bombola, forse di un compressore usato per i lavori.

La peggio l’ha avuta un uomo di 75 anni finito in codice rosso all’ospedale di Circolo, in elicottero. Il 118 ha inviato sul posto anche un’ambulanza che ha soccorso il più giovane dei due, un cinquantanovenne ricoverato in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio.

I militari della compagnia di Busto Arsizio stanno indagando sul fatto.

Nel luogo dell’infortunio già tre anni fa avvenne un tragico incidente aereo nel quale perse la vita Dario Fantinato, patron dell’omonimo gruppo che si occupa di grande distribuzione anche in provincia di Varese e il suo socio, Antonio Giudotti.