Scoppia una gomma, 500 piante di marijuana in autostrada

Quando la polizia stradale è arrivata sul posto questo pomeriggio, a circa 7 chilometri da Ovada, lungo la A-26 per un camion ribaltato, gli agenti non potevano credere ai loro occhi: 500 piantine di marijuana sull’asfalto, chili e chili di semi di cannabis sparsi sulla strada.

Ma subito i conducenti hanno mostrato le fatture: tutto regolare, le talee erano in viaggio per la Sardegna, per essere posizionate a terra. E così sarà per parte del carico che è stata recuperata e rimessa in viaggio.

Al centro di questa disavventura Marco Moscatelli, coltivatore di Orino, che stava eseguendo il trasporto.

«Eravamo a bordo del nostro vecchio furgone Ford quando è scoppiata una gomma – spiega – . Non stavo guidando io e per fortuna nessuno si è fatto male. Ma quello che è successo lascerà probabilmente il segno: la prossima stagione assisteremo a bordo autostrada la nascita di una rigogliosa piantagione di cannabis di qualità Carmagnola ed Eletta Campana, entrambe qualità selezionate e legali perché a bassissimo contenuto di Thc, il principio attivo della cannabis».

La strada in serata è tornata percorribile: piantine e semi sono stati in gran parte rimossi, sotto gli occhi stupiti di vigili del fuoco e sanitari delle ambulanze, per fortuna usciti a vuoto.