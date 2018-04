Come scovare il genio nei bambini? Se ne parla al Santuccio

Che cos’è l’alto potenziale cognitivo? E la plusdotazione? È possibile individuare e far conoscere il talento nelle nostre scuole? Cosa chiedono i ragazzi plusdotati e perché è importante realizzare i loro sogni?

Sono alcune delle domande a cui darà risposta il convegno “L’alto potenziale cognitivo e la plusdotazione” organizzato da Feed Their Minds, startup innovativa a vocazione sociale incubata presso Speed MI Up che propone soluzioni didattiche per questi ragazzi così dotati, ma anche così sensibili.

Il convegno si terrà domani, martedì 17 aprile, al Teatro Santuccio di Varese (Via Sacco, 10) a partire dalle ore 20.30. Tra i relatori figurano la prof.ssa Maria Assunta Zanetti di Labtalento di Pavia; la dott.ssa Raffaella Silbernagl, fondatrice di Feed Their Minds e genitore di un ragazzo plusdotato; Marco Tamburlini, vicepresidente di Aget – Italia, Associazione Genitori Education To Talent. Moderatore sarà il prof. Mario Manduzio, cofondatore di Feed Their Minds.

Tra gli ospiti, alcuni ragazzi plusdotati, il dott. Luigi Macchi e il prof. Rolando Bellini. L’evento sarà preceduto alle ore 17.30 da laboratori per bambini e ragazzi dal titolo “La mente in gioco”.