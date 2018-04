Screening dell’ambliopia, più di trecento bambini visitati

Si è conclusa giovedì 5 aprile la campagna di screening dell’ambliopia Service Nazionale dei Lions Club, sui bambini delle scuole materne di Cittitiglio, Azzio, Caldana, Cocquio Trevisago, l’asilo nido Trilly di Reno, le scuole materne Mombello, Ponte e Laveno.

Una campagna organizzata e sostenuta economicamente dal Lions Club di Laveno Mombello a favore dei bambini del territorio e che ha visto diverse visite oculistiche. Sono stati infatti visitati, 314 bambini e sono stati riscontrati 24 casi (7,6 %) di ambliopia ed altrettanti casi con problematiche minori e varie (astigmatismo, strabismo, ecc.). Tutti i referti sono stati consegnati alle famiglie cui spetta la responsabilità di seguire i consigli derivanti dai referti, rivolgendosi a strutture pubbliche o private di loro scelta.

Un particolare ringraziamento da parte del Lions Club Laveno Mombello S. Caterina del Sasso al Lions Gino Ballestra, Responsabile del Service Nazionale Sight for Kids, per la collaborazione nella preparazione della campagna, agli ortottisti Dott. Roberto Marchesi, Dott.ssa Lorenza Ndoka e Dott.ssa Melissa Gnuva per la professionalità, la disponibilità e la pazienza nello svolgimento dell’attività di screening ed a tutto il personale delle varie scuole per la collaborazione durante lo screening.