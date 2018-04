Secondo Raduno Land Rover Varese

Manca davvero poco al secondo Raduno Land Rover organizzato da Autosalone Internazionale in collaborazione con Land Rover Experience. L’evento si terrà Domenica 8 Aprile nella splendida tenuta di Mustonate, che ha già ospitato con successo la prima edizione andata in scena ad Aprile dell’anno scorso, con 80 equipaggi presenti alla giornata.

Anche quest’anno dunque saranno i 60 ettari di natura del borgo con vista sul Lago di Varese ad accogliere gli appassionati della casa automobilistica inglese. L’evento infatti è riservato ai soli possessori di vetture Land Rover. Le iscrizioni sono ancora aperte: basta visitare il sito internet.

Il programma della giornata prevede innanzitutto la registrazione e la consegna delle shopper con i materiali per il raduno ai partecipanti, la deliziosa colazione a cura della Pasticceria Maculan presso lo showroom di Viale Aguggiari, quindi il trasferimento in convoglio a Mustonate: dopo la creazione dei team e un momento di briefing spazio alle attività off-road, per concludere poi la mattinata con un ricercato pranzo servito al tavolo al Ristorante Tana d’Orso ed infine le premiazioni degli equipaggi più performanti

Le attività fuoristrada di questa edizione saranno ancora più coinvolgenti dello scorso anno: ogni percorso è stato verificato e testato da Autosalone Internazionale e dallo staff di Land Rover Experience con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e le vetture. Il tutto per una giornata di grande divertimento consapevole, senza eccessi ma con il piacere di scoprire le capacità tecniche delle proprie autovetture fuori dal consueto contesto stradale cittadino. L’evento è l’ideale per grandi e piccoli: può partecipare tutta la famiglia, per vivere una domenica davvero diversa dal solito, all’insegna del gioco e del coinvolgimento di tutti.

Ma ecco i dettagli delle prove: innanzitutto l’area Trial, un percorso nel bosco allestito su terreno accidentato, dove i 4×4 dovranno destreggiarsi tra porte numerate con attenzione e perizia. Due i percorsi, hard e soft, per una prova veramente spettacolare sia per i piloti che per il resto dell’equipaggio. Un altro momento di grande show sarà il Ruba Bandiera, dove la protagonista sarà la velocità: due veicoli si sfideranno in una gara di rapidità su due tracciati paralleli e opposti per aggiudicarsi una bandiera appesa a metà del percorso. Non mancheranno anche in questo caso imprevisti lungo la via. La Caccia Fotografica sarà invece una prova di orientamento, in cui ogni equipaggio dovrà raggiungere una serie di obiettivi nel minor tempo possibile, a disposizione di ogni equipaggio un navigatore Garmin su cui saranno preimpostati i punti di interesse dove scattare le foto. E infine la Guida Bendata, dove il co-pilota indicherà al conducente come muoversi in un’area senza ostacoli ma in pendenza.

La giornata si svolgerà in collaborazione con Fiocco Gioielli, prestigiosa gioielleria e concessionaria dei principali brand dell’orologeria di lusso, con sede a Varese in Corso Matteotti 18 e a Gallarate in via Postcastello 8.