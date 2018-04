I segreti dei Walser a La Tela

Martedì 17 aprile (ore 21) Rosalba Franchi e Dario Monti presentano a La Tela di Rescaldina “La colonizzazione dei Walser a sud delle Alpi”, un incontro per condividere la loro ultraventennale esperienza alla scoperta degli itinerari sconosciuti. Nel terzo appuntamento della rassegna “PassoLento”, l’osteria sociale del Buon Essere promuove un incontro per andare alla scoperta delle importanti testimonianze che un popolo germanico ha lasciato in comunità non così lontane da noi come Macugnaga, Alagna e Gressoney.

Tutta la zona attorno al Monte Rosa fu interessata infatti tra il XIII e il XIV secolo alla colonizzazione di un popolo che scoprì era possibile vivere in alta montagna anche in inverno. Furono costruiti villaggi al riparo dalle valanghe, furono canalizzate le acque per irrigare le coltivazioni di orzo e segale, e furono sviluppate tecniche pastorali e colturali che permisero di raccogliere e conservare enormi quantità di foraggio nei brevi periodi estivi.

Uniti nei viaggi come nella vita, i rescaldinesi Rosalba Franchi e Dario Monti da 25 anni fanno ricerche sulle vie storiche arrivando a scoprire itinerari e vicende che vanno ben oltre il comune viaggiare. Docente, giornalista e autrice di libri di turismo, Rosalba Franchi è l’autore di “Sacri Monti d’Italia e Svizzera” e delle guide del Sempione e del San Gottardo.

Il marito Dario Monti, che ha collaborato nella realizzazione delle guide, è ingegnere, esperto topografo con una grande passione per la montagna, la fotografia e lo studio della storia alpina. In oltre un quarto di secolo hanno condiviso passioni ed interessi, approfondendo la storia civile e religiosa d’Italia, i percorsi devozionali lombardi e piemontesi, seguendo le antiche carte e i testi letterari seguendo sempre la loro curiosità e l’amore per l’arte e la cultura. Insieme hanno dato vita al portale www.viestoriche.net .

Inizio alle 21, ingresso libero.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/