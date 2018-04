Il selfie di Cattaneo in treno fa infuriare i pendolari

«Rispettiamo l’ambiente e testiamo direttamente la qualità del servizio ferroviario». È l’appello di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia. Il messaggio è stato lanciato attraverso un post Facebook, un selfie su un treno Coradia Varese-Milano, accompagnato appunto da considerazioni sull’uso quotidiano del treno e sul valore del sistema di trasporto su ferro lombardo. Un selfie che però ha anche scatenato una raffica di risposte sarcastiche o arrabbiate da parte dei pendolari.

Cattaneo ricorda anche il tempo di percorrenza Varese-Milano di 50 minuti, che in ora di punta è certamente pià che competitivo rispetto all’autostrada A8. Tra post di singoli utenti, commenti sotto al post originario, commenti sulle pagine, le reazioni dei viaggiatori in treno non sono mancate. «Felici di apprendere che il nuovo assessore all’ambiente abbia viaggiato bene e abbia scoperto i vantaggi del treno per l’ambiente» commenta con una buona dose d’ironia il Comitato pendolari Trenord Busto Arsizio. «Ora non ci auguriamo certo che ne sperimenti i disagi…ma statistica vuole che accadrà. Speriamo posti anche le sue riflessioni post-ritardi, soppressioni, mancanza di avviso. Nulla può più dell’esperienza».

Nei commenti al post originale Francesco Giudici invita invece «per rispetto dei cittadini» a non sottolineare «storie di isolata puntualità come questa (qualora fosse vera o solo un eccezione)» rispetto alla situazione di «tratte come la Milano-Asso o Crema-Milano dove i ritardi sono quotidiani e non ci sono soluzioni pragmatiche, neanche mai presentate».

Di certo, tra commenti e post che hanno rilanciato, la riflessione di Cattaneo (che a lungo è stato anche assessore ai Trasporti, mentre oggi ha la delega all’Ambiente) ha fatto discutere e dato grande visibilità al tema.

La polemica sul selfie di Cattaneo segue di un paio di giorni quella sulla indagine statistico-demoscopica di Trenord, che ha rilevato come l’83% dei viaggiatori dia un giudizio positivo del servizio nel 2017. Dato contestato dai pendolari, che hanno sottolineato come soprattutto nelle ore di punta i disagi quotidiani tocchino migliaia di persone. Va ricordato che il sistema lombardo è caratterizzato anche dal servizio cadenzato (su diverse linee anche con un treno ogni 30 minuti) articolato sull’intera giornata.