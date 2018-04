Una serata con “Quelli del ’63” e tanti eventi da scoprire

Appuntamento per venerdì 13 aprile, alle 20 con l’associazione “Quelli Del ’63” alle ore 20,00 nella suggestiva cornice del Panperduto. Sarà l’occasione per conoscere gli eventi in programma fino a fine anno, il primo dei quali proprio lungo il Canale Villoresi il 26 e 27 maggio.

Dopo “Impressioni del Panperduto” del giugno 2017, la prossima sarà un’atmosfera storica e artistica completamente differente, per un progetto già preannunciato: un percorso sul tema delle acque, che unisce Consorzio Villoresi, Parco del Ticino e vari comuni, con sei poli di cultura e accoglienza.

Ma questo è solo uno degli appuntamenti 2018 dell’associazione guidata da Roberto Caccin che verranno illustrati in serata. Marcella Mainardi impreziosirà l’appuntamento con il suo violino, mentre la caffetteria dell’Ostello sarà aperta al pubblico per un aperitivo pre-serata (info 0331-1818245).