Serata informativa sull’uso del defibrillatore

Questa sera, giovedì 5 aprile il CAI Luino in collaborazione con SOS Tre Valli di Cunardo, propone presso la sua sede in via B. Luini 16 a Luino alle ore 20.45, una serata dedicata all’utilizzo del (DAE) defibrillatore.

In continuità con la precedente conferenza del maggio 2017, su alimentazione e

primo soccorso in montagna, si riprendono argomenti di approfondimento per i casi di emergenza dedicati agli appassionati della montagna.

Quando vita e morte è questione di minuti bisogna essere preparati per intervenire senza incertezze.

In questa serata dimostrativa, rivolta a soci e appassionati, cercheremo di spiegare a cosa serve il DAE, quando e perchè si utilizza. Intervento teorico e pratico di Rosaria Grippaldi – infermiera professionale volontaria 118 SOS Tre Valli Cunardo e Socia CAI Luino.

Ingresso libero